ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich deutlich

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet verschlechtert. Der Unterindikator für die Industrie fiel auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank um 0,7 Punkte auf 51,5 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in London mitteilte. Das war der tiefste Stand seit drei Monaten. Analysten hatten in Schnitt lediglich einen gleichbleibenden Wert von 52,2 Punkten erwartet.

Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister ernannt

LONDON - Der Brexit-Hardliner Boris Johnson ist neuer Regierungschef Großbritanniens. Er wurde am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt. Der 55-jährige Johnson tritt damit die Nachfolge seiner Parteikollegin Theresa May an, die unmittelbar zuvor ihren Rücktritt bei der Queen eingereicht hatte.

Erstmals wieder direkte Handelsgespräche zwischen USA und China

WASHINGTON - Die USA und China nehmen ihre Handelsgespräche wieder auf. Das Weiße Haus bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kommende Woche mit ihren chinesischen Gesprächspartnern zusammentreffen würden. Die Verhandlungen sollen an diesem Dienstag in der chinesischen Metropole Shanghai beginnen. Chinas Delegation werde von Vizepremier Liu He geleitet werden, hieß es.

Belgien: Geschäftsklima trübt sich überraschend weiter ein

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Juli überraschend weiter verschlechtert. Der Indikator fiel um 0,1 Punkte auf minus 5,0 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Es ist bereits der vierte Rückgang in Folge. Volkswirte wurden überrascht. Sie hatten im Schnitt eine Stagnation auf minus 4,9 Punkten erwartet.

ROUNDUP: Iran regt Tankertausch an - Berlin für diplomatische Lösung

TEHERAN/STOCKHOLM - Zur Beilegung des Tankerstreits mit Großbritannien hat der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Austausch der festgesetzten Öltanker beider Länder angeregt. "Wir wollen keine Spannungen", sagte Ruhani bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch. Der Iran sei nicht stur und wolle keinen Konflikt mit den Briten und Europäern am Persischen Golf. Wenn sich die Briten auch in Gibraltar an die Vorschriften hielten, würden sie eine angemessene Antwort erhalten.

USA: Zahl der verkauften Neubauten steigt überraschend deutlich

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Juni überraschend deutlich gestiegen. Die Verkäufe seien um 7,0 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 5,1 Prozent erwartet.

Eurozone: Geldmenge wächst schwächer als erwartet

FRANKFURT - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im Juni überraschend stark verlangsamt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 4,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 4,6 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Anstieg noch 4,8 Prozent betragen.

Frankreich: Geschäftsklima leicht verschlechtert

PARIS - Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Juli zum Vormonat leicht verschlechtert. Der Indexwert für das Geschäftsklima sei um einen auf 105 Punkte gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Das war der erste Rückgang des Wertes im Vergleich zum Vormonat in diesem Jahr. Analysten hatten mit einem gleichbleibenden Wert von 106 Punkten gerechnet. Seit Beginn des Jahres ging es mit dem Stimmungsindikator wieder tendenziell aufwärts, nachdem er im vergangenen Jahr spürbar gesunken war.

EU-Kommission treibt Eurozonenbudget voran

BRÜSSEL - Die EU-Kommission treibt die Umsetzung des umstrittenen Eurozonenbudgets voran. Die Brüsseler Behörde steckte am Mittwoch einen Rahmen für strategische Entscheidungen der beteiligten Staaten ab. So sollen die Euroländer alljährlich etwa darüber befinden, wo Reformen und Investitionen im Euroraum anstehen. Zudem sollen sie für einzelne Länder Reform- und Investitionsziele aufstellen. Ein zweiter Teil der nötigen Gesetzgebung steht noch aus. Dieser könnte dann den tatsächlichen Finanztopf ins Leben rufen, der von 2021 an eingesetzt werden können soll.

Berichte: Vorwiegend Brexit-Hardliner im neuen britischen Kabinett

LONDON - Das neue britische Kabinett unter Boris Johnson wird britischen Medien zufolge zu zwei Dritteln aus Brexit-Hardlinern bestehen. Nur ein Drittel der Politiker sei für den Verbleib des Landes in der EU, wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten. Sie zitierten eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld Johnsons. Zum "Kabinett des modernen Großbritanniens" werden demnach auch mehr Frauen und Politiker ethnischer Minderheiten zählen als bisher.

ROUNDUP/Mueller: Trump nicht vom Vorwurf der Justizbehinderung entlastet

WASHINGTON - Der Ex-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, hat vor dem US-Kongress erneut betont, dass Präsident Donald Trump durch die Untersuchungen nicht komplett entlastet wurde. Mueller verneinte am Mittwoch bei seiner Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus mehrfach die Nachfrage, ob der Präsident durch die Ermittlungen vom Vorwurf der Justizbehinderung freigesprochen worden sei. "Nein", sagte Mueller und betonte: "Das ist nicht, was der Bericht sagt." Der Report zeige, dass der Präsident nicht von den Handlungen entlastet worden sei, die dieser mutmaßlich begangen habe.

