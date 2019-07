London - An der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch einen Gang zurück geschaltet. Nachdem es am Vortag beim Dow Jones Industrial für einen neuen Rekord nicht gereicht hatte, bewegte sich der Leitindex nun im Minus. Nach etwas mehr als einer Stunde stand er 0,25 Prozent tiefer bei 27 280,97 Punkten. Damit fehlen ihm derzeit wieder mehr als 100 Punkte zu einer Bestmarke.

