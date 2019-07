London - Theresa May ist am Mittwoch von ihrem Amt als Premierministerin zurückgetreten. Königin Elizabeth II. nahm das Gesuch Mays am Nachmittag im Buckingham-Palast in London entgegen. Zuvor hatte sich die Tory-Politikerin in einer kurzen Rede in der Downing Street von den Briten verabschiedet. Dabei dankte sie besonders ihrem Ehemann Philip, der ihr stets beigestanden habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...