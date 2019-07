Wir müssen mal wieder über die Notenbanken sprechen. Die EZB-Sitzung steht ins Haus, und Mario Draghi wird sehr wahrscheinlich eine Ausweitung der Geldflut verkünden - meinen zumindest viele Analysten. Auch in den USA könnte die Fed schon bald wieder an der Zinsschraube drehen. Doch ist das der richtige Zeitpunkt? Was heißt das für mich als Privatanleger? Anlagestratege Andreas Pataniak bei Börse Stuttgart TV.