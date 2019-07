Der Ticketverkäufer CTS Eventim ist in Gesprächen mit der französischen Handelskette Fnac Darty über eine Partnerschaft. Die beiden wollen ihre Frankreich-Aktivitäten im Bereich Ticketverkauf zusammenlegen, geht aus einer Mitteilung hervor, die CTS Eventim am Mittwochabend veröffentlicht hat.

CTS steigt auf Tradegate auf die Nachricht hin um 3 Prozent.

CTS Eventim soll in dem Abkommen 48 Prozent der Anteile an France Billet übernehmen, das Ticketgeschäft von Fnac Darty. CTS bringt seine Frankreich-Aktivitäten in die Partnerschaft ein. Außerdem kann CTS vier Jahre nach dem Abschluss des Deals eine Mehrheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen kaufen. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

An Fnac ist der MDax -Konzern Metro mit 24 Prozent beteiligt./fba/jsl

ISIN DE0005470306 FR0011476928 DE000BFB0019

AXC0297 2019-07-24/18:12