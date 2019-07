Bis Ende Juli muss die Steuererklärung beim Finanzamt sein, zwei Monate später als bisher. Sonst kann es teuer werden. Warum? Die acht wichtigsten Fragen und Antworten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen die Steuererklärung in Angriff nehmen? Für viele Steuerzahler ist das eine neue Erfahrung. Seit 100 Jahren galt als Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung der Stichtag Ende Mai. Nun bleiben ihnen zwei Monate mehr Zeit, bis Ende Juli. Wer sich noch mehr Zeit lässt, der muss dafür unter Umständen einen Strafzuschlag zahlen.

Doch für wen gilt die Frist überhaupt? Wie bekommt man mehr Zeit? Worauf ist bei der Last-Minute-Steuererklärung zu achten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer muss bis wann die Steuererklärung abgeben?

Die Abgabefrist gilt für alle, die ihre Steuererklärung ohne professionelle Unterstützung (Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein) machen und zur Abgabe verpflichtet sind. Die Abgabepflicht greift zum Beispiel, wenn Steuerzahler über 410 Euro an Nebeneinkünften, aber auch Arbeitslosengeld oder zum Beispiel Elterngeld kassiert haben. Auch wenn sie vom Ehegattensplitting profitiert haben - das heißt, Lohn in den Steuerklassen III, V oder IV mit Faktor bezogen haben - besteht die Abgabepflicht. Unterstützen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein, bleibt generell mehr Zeit: Hier muss die Steuererklärung 2018 erst Ende Februar 2020 beim Finanzamt sein. Da der 29. Februar 2020 ein Samstag ist, verschiebt sich diese Frist auf Montag, den 2. März 2020. Die gesetzliche Grundlage für diese Verschiebung ist Paragraf 108 der Abgabenordnung (AO).

Besonders schnell kann die Steuererklärung mit digitaler Unterstützung gelingen. Lesen Sie hier, welche Steuersoftware und welche Steuer-Apps besonders gut unterstützen.

Wann droht der Verspätungszuschlag?

Wer eine Steuererklärung abgeben muss, das aber bis zur jeweiligen Frist nicht getan hat, muss eventuell einen Verspätungszuschlag zahlen: mindestens 25 Euro je angefangenem Monat. Anfangs haben die Finanzbeamte noch die Möglichkeit, Gnade vor Recht walten zu lassen und auf den Zuschlag zu verzichten. Reichen Steuerzahler ihre auf eigene Faust erstellte Steuererklärung 2018 aber erst nach dem 2. März 2020 ein, fällt der Verspätungszuschlag zwingend per Gesetz an. In diesem Fall wird der Zuschlag dann für alle angefangenen Monate seit Ende Juli erhoben, also für wenigstens acht Monate (August bis März).

Wie bekomme ich mehr Zeit?

Etwas mehr Zeit gewährt das Finanzamt meist ohne Probleme. Dafür reicht Brief oder E-Mail, mit Steuernummer, den Gründen für den benötigten Aufschub sowie der neuen, gewünschten Abgabefrist. Akzeptiert werden in der Regel nachvollziehbare Gründe: Das können fehlende Belege sein, aber auch ein Auslandsaufenthalt von längerer Dauer. Mit dem Hinweis ...

