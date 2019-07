Zürich - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch trotz neuer Hoffnung auf eine Beruhigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit schwächer geschlossen. Die Anleger hielten sich vor der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Unter Druck standen Banken und einzelne zyklische Werte. Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am...

Den vollständigen Artikel lesen ...