Es war ein Schlag ins Kontor für alle in Klöckner & Co investierten Anleger: Der Stahlhändler aus Essen senkte angesichts der sich weiter eintrübenden Wirtschaftslage am Montag nochmals die Gewinnerwartungen. So soll das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) im laufenden Geschäftsjahr nun nur noch zwischen 140 und 160 Millionen Euro liegen - die Aktie fiel auf ein neues Rekordtief bei 4,19 Euro. Doch seitdem hat sich die Klöckner-Aktie wieder mehr als berappelt. Auch am Mittwoch ging es weiter ... (Achim Graf)

