Der Flugverkehr am Amsterdamer Flughafen Schiphol ist durch Tank-Probleme ernsthaft behindert worden. Mehr als 100 Maschinen konnten wegen einer Störung beim Tank-Unternehmen nicht rechtzeitig abfliegen, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Es war unklar, wie lange die Störung andauern sollte. Am Abend warteten noch Hunderte Passagiere auf ihren Abflug.

Gegen 13.00 Uhr waren die Probleme erstmals gemeldet worden. Die Ursache war zunächst unklar. Flüge hatten stundenlange Verspätungen, auch mussten über 80 Flüge annulliert werden. Maschinen mit Ziel Amsterdam waren nach Angaben des Flughafens zu anderen Flughäfen umgeleitet worden./ab/DP/zb

AXC0321 2019-07-24/19:29