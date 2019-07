Die Käufer bemühen sich, aber sie werden bei der Steinhoff-Aktie derzeit immer wieder zurückgedrängt. Es gelingt ihnen nicht, einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu installieren und auch die Verteidigung der 0,080-Euro-Marke ist in den letzten Tagen misslungen. Der Wert sank am 22. Juli bis auf 0,076 Euro ab und verharrte anschließend unter dem Widerstand bei 0,080 Euro. Damit ist das am 24. Juni bei 0,074 Euro ausgebildete Tief nicht mehr weit entfernt und die Käufer werden vermutlich in den nächsten ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...