In Großbritannien gibt es einen neuen Premierminister und der will sein Land nun endgültig am 31. Oktober aus der EU führen. Boris Johnson will neu mit der EU verhandeln und droht dabei mit einem harten Brexit - also einem Auftritt ohne Abkommen mit der EU. Doch so einfach ist das nicht.Pragmatismus, kleine Schritte oder auch kleine Worte sind nicht die Sache des neuen britischen Premierministers Boris Johnson. Er werde seinem Land neue Energie verleihen verspricht er patetisch und malt die Zukunft des Landes rosig: Großbritannien sei ein schlafender Riese, der erwachen und sich von seinen Ketten befreien werde.Das klingt gut, doch auch Boris Johnson wird vermutlich rasch auf die profane Realität stoßen. Denn seinen vollmundigen Versprechen für einen gelungenen Brexit in kurzer Zeit haben ein paar gravierende Schwachstellen:neue Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...