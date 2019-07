von Sven Parplies, Euro am SonntagEine nahezu unvorstellbare Summe: 1.371 Milliarden Dollar. So viel Geld haben Unternehmen im vergangenen Jahr weltweit als Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Nur 14?Staaten haben ein Bruttoinlandsprodukt, das höher ist als der globale Dividendenberg. Und es geht weiter: ...

