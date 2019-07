Das 2. World Cultural Capitals Tianfu Symposium 2019



Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 23. Juli startet das "2. World Cultural Capitals Tianfu Symposium 2019" in Chengdu, das von der Stadtregierung von Chengdu finanziert und von der Chengdu Media Group organisiert wurde. Vertreter aus 21 Mitgliedsstädten des World Cultural Capitals Symposium, in dem weltweit 42 Länder und Regionen vertreten sind, und Vertreter aus 11 wichtigen Städten entlang der "neuen Seidenstraße" sowie über 300 Vertreter von Organisationen aus dem Bereich kulturelle Kreativität und bekannte Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich trafen sich im chinesischen Chengdu, um über die kulturelle Entwicklung und Chancen der Stadt zu diskutieren.



Zum erstem Mal veröffentlichte das Symposium den Bericht World's New Growth Cities Charm Index on Cultural Creativity (Attraktivitätsindex zur kulturellen Kreativität der neuen Wachstumsstädte der Welt), der von Nielsen, einem weltweit renommierten Marktforschungsunternehmen, in Auftrag gegeben worden war. In dem Bericht werden sechs Bereiche als Attraktivitätsindezes für kulturelle Kreativität beleuchtet: die wirtschaftliche Stärke der Stadt, die Kaufkraft in der Stadt, kulturelle "Soft Power", innovative Führungsstärke, die Fähigkeit, Talente anzuziehen, und internationaler Einfluss. Zudem bildet er ein Bewertungsindex-System, mit dem die Stadtkultur und die Entwicklung von Innovationen gemessen werden können. Laut dem Bericht ist Chengdu eine Stadt, die Kultur und Innovation miteinander verbindet und die innerhalb der nächsten zehn Jahre eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt sein wird.



Während des Symposiums wurde das "Tianfu Smart Media City Project" der Welt offiziell vorgestellt. Wie zu lesen ist, handelt es sich bei der Tianfu Smart Media City, neben der Media City UK in Manchester und der Dubai Media City, die beide als Maßstab gelten, um eines der Cluster der Smart-Media-Branche von Weltrang. Entwickelt wurde es von der Chengdu Media Group in Chengdu. Einen Zuschlag für Projektstandorte erhielten der Singapur-Sichuan Hightech-Innovationspark und die Chengdu Hightech-Zone. Sie sollen in 3 bis 5 Jahren Schritt für Schritt ausgebaut werden.



Auf dem Symposium wurde gleichzeitig auch eine "Hand in Hand"-Kampagne für Museen gemeinsam vom Museum Rotterdam in den Niederlanden, der Tate Modern in London, der Dunhuang-Akademie China, dem Liangzhu-Museum (Forschungsinstitut) und dem Wu-Hou-Schrein in Chengdu ins Leben gerufen. Die Kampagne soll den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den internationalen Museen stärken, eine Gemeinschaft aufbauen, in der die unterschiedlichen Länder eine gemeinsame kulturelle Zukunft anstreben, und sie soll den globalen kulturellen Reichtum fördern.



