Halle (ots) - Teile der Landesverwaltung, Ministerien und Behörden in Sachsen-Anhalt leiden unter unzureichender IT-Infrastruktur. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Aufgrund jahrelang versäumter Investitionen gebe es deutliche Mängel, kritisierte Marco Langhof, Vorstandsvorsitzender des Verbands der IT- und Multimediaindustrie, gegenüber der MZ. Er warnte zudem vor bestehenden Sicherheitsrisiken in Landeseinrichtungen. Als Chef des Digitalisierungsbeirats berät Langhof auch Sachsen-Anhalts Landesregierung. Hintergrund der Kritik: Immer wieder beeinträchtigen IT- Probleme die Arbeit zentraler Behörden bis in den Justiz- und Sicherheitsbereich hinein. Besonders schwerwiegend war ein bisher unbekannter Ausfall bei der Landespolizei: Vom 6. zum 8. Juli fiel das zentrale Inpol-System aus. Die bundesweite Datenbank ist das elementare Arbeitsmittel, mit dem Polizisten jederzeit Zugriff auf Personendaten, Haftbefehle, laufende Fahndungen und ähnliches haben sollen. "Das ist ein Riesenproblem, diese Systeme dürfen einfach nicht ausfallen", sagte Innenpolitiker Rüdiger Erben (SPD). "Das wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Digitalstrukturen der Polizei."



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de