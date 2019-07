Gemeinsames Ziel ist es, den Einsatz der auf der Hydrofluorolefin(HFO)-Technologie basierenden Low-GWP-Kältemittel der Opteon XL Reihe noch vor der nächsten, in der F-Gas-Verordnung vorgesehenen Reduktion von CO2-Äquivalenten im Jahr 2021 zu evaluieren und zu realisieren. In einem ersten Schritt zur Verringerung der CO2-Äquivalente verwendet das Unternehmen bereits "Opteon XP40" (R-449A) für den Retrofit bestehender R-404A-Anlagen.

Ziel der Zusammenarbeit zwischen Chemours und Axima Refrigeration France ist die Bereitstellung von langfristigen, mit der F-Gas-Verordnung zu vereinbarenden Lösungen für die Gewerbekälte, die nicht nur einen geringen Umwelteinfluss besitzen, sondern auch leistungsfähig, sicher, zuverlässig und kosteneffizient sind. Die Unternehmen haben sich verpflichtet, gemeinsam den Einsatz von A2L-Kältemitteln in der Gewerbekälte zu evaluieren. Darüber hinaus sollen Versuche durchgeführt und Fallstudien sowie Best Practices entwickelt werden, die in gemeinsamen Schulungen weitervermittelt werden.

Die kürzlich erfolgte Einführung von Opteon XP40 (R-449A) durch Axima Refrigeration France ist der erste Schritt in diese Richtung und versetzt seine Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...