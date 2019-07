Innovative Videopräsentation hilft, das weltweit größte Sportereignis zu feiern

Am 24. Juli 2019 gab die Panasonic Corporation, ein weltweiter Partner für Olympische und Paralympische Spiele, bekannt, dass ihr kompatibler Projektor für Echtzeit-Tracking und Projektionsmapping für eine hochinnovative Video-Performance während der "One Year to Go"-Zeremonie verwendet wurde, die das Organisationskomitee Tokio 2020 und die Metropole Tokio gemeinsam am 24. Juli auf dem Internationalen Forum Tokio veranstalteten, um den einjährigen Countdown einzuleiten und Athleten weltweit zur Teilnahme an den Olympischen und Paralympischen Spielen Tokio 2020 aufzurufen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005944/de/

Scene created with Panasonic's real-time tracking and projection mapping compatible projector during opening performance of Tokyo 2020's "One Year to Go" Ceremony (Graphic: Business Wire)

Die Zeremonie, an der der Präsident des Organisationskomitees Tokio 2020, Yoshiro Mori, die Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, Tokio 2020-Gäste, darunter der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, und andere Würdenträger sowie ein Publikum von rund 5.000 Personen teilnahmen, eröffnete den einjährigen Countdown mit einer Eröffnungsperformance, der Einladung des IOC zu den Spielen Tokio 2020, einer Enthüllung von Medaillen-Designs und einer Einladung an freiwillige Fackelläufer.

Während der Eröffnungsvorstellung genossen die Teilnehmer eine innovative Videoprojektion von Farben und Effekten, die einer sich schnell bewegenden Tänzerin folgte, während sie eine dynamische Routine aufführte, die viele schwierige gymnastische Bewegungen aufwies. Die Vorführung war eine überzeugende Erinnerung an das Versprechen von Tokio 2020, die innovativsten Spiele der Geschichte zu liefern.

Der Tanz wurde von Honami Tsuboi, einer japanischen rhythmischen Gymnastin bei den Spielen in Peking 2008, aufgeführt, begleitet von Musik, die von den Yoshida-Brüdern aus der Region Tsugaru im Norden Japans auf dreisaitigen Shamisen-Instumenten gespielt wurde.

Echtzeit-Tracking und Projektionsmapping für die räumliche Bildwiedergabe (einheitliche Projektion von Videos auf verschiedene Oberflächen) wurde mit Panasonics einzigartiger Technologie zur Projektion von Bildern auf schnell bewegte Objekte mit speziellen Projektoren realisiert. Das Echtzeit-Tracking und Projektionsmapping erfasst die Bewegungen und Positionen des Zielobjekts mit hoher Geschwindigkeit, um ein reibungsloses Projektionsmapping mit niedriger Latenz zu erreichen. Die Echtzeit-Tracking und Projektionsmapping-Technologie von Panasonic erreicht die branchenweit niedrigste Latenzzeit von nur 0,0016 Sekunden oder weniger als einem Zehntel gegenüber herkömmlichen Geräten zwischen der Erfassung der Position eines Objekts und der Übertragung von Bildern. Es wird erwartet, dass die branchenführende Technologie von Panasonic sehr nützliche Anwendungen in Bereichen wie Sportwettbewerben finden wird

*Laut Untersuchungen des Unternehmens vom 24. Juli 2019

Satoshi Takeyasu, Chief Brand Communications Officer (CBCO) der Panasonic Corporation, kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, unsere Echtzeit-Tracking und Projektionskartentechnologie bei der Eröffnungsperformance der Tokio 2020 "One Year to Go"-Zeremonie anlässlich der Ausrichtung des größten Sportereignisses der Welt in Tokio anbieten zu können. Wir sind bestrebt, mit unseren innovativen Technologien dazu beizutragen, dass Tokio 2020 die innovativsten Olympischen und Paralympischen Spiele der Geschichte liefert."

Panasonic, ein weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, wird auch in Zukunft fortschrittliche Produkte, Technologien und Lösungen anbieten, um die Leidenschaft und Begeisterung der Spiele mit den Menschen weltweit zu teilen.

Panasonics Engagement für die Olympische Mission

Als Weltbürger sind die Prinzipien von Panasonic auf die olympische Mission ausgerichtet. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt das Unternehmen die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele seit 2014, unter anderem durch Sponsoring und die Bereitstellung innovativer Technologien (in den Kategorien "Audiovisuelle Geräte", "Haushaltsgeräte" und "Elektrofahrräder"), die über ein Jahrhundert entwickelt wurden. Panasonic setzt sich durch sein weltweites Sponsoring der Spiele und durch die Art seiner täglichen Geschäftsaktivitäten für den Aufbau einer besseren Welt ein eine Vision, die es mit dem IOC teilt.

Über PanasonicABetterLifeABetterWorld SharingThePassion

Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener Elektroniktechnologien und -lösungen für Kunden aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnen, Automobil und B2B. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jährigesBestehen feierte, expandierte weltweit und betreibt nun 582 Tochtergesellschaften und 87 assoziierte Unternehmen weltweit, erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.003 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter https://www.panasonic.com/global.

Quelle:

https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/07/en190724-4/en190724-4.html

Weiterführende Links

Offizielle Olympische Webseite von Panasonic "Sharing the Passion"

https://www.panasonic.com/global/olympic.html

Panasonic veranstaltet eine Sonderausstellung zur Förderung der olympischen und paralympischen Werte mit Sportmangas unter dem Titel "SPORTS x MANGA" (25. Juni 2019)

https://news.panasonic.com/global/topics/2019/69285.html

Panasonic Projektor Global

https://panasonic.net/cns/projector/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005944/de/

Contacts:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form