Das Spezialchemieunternehmen Stepan Company (ISIN: US8585861003, NYSE: SCL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar auszahlen. Aktionäre erhalten die Dividende am 13. September 2019 (Record date: 30. August 2019). Der Konzern schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 1,00 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 98,54 US-Dollar (Stand: 24. Juli 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,01 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...