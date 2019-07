Die Trump-Regierung versucht die Zahl der Migranten an der Grenze zu verringern. Eine der Einschränkungen wurde nun von einem Richter gestoppt.

Die US-Regierung kann über Drittländer einreisenden Migranten nicht pauschal das Asyl verwehren. Bezirksrichter Jon Tigar in San Francisco blockierte die von der Trump-Regierung geplanten Einschränkungen des Asylrechts am Mittwoch per einstweiliger Verfügung. Das Weiße Haus dürfe die Einschränkungen nicht umsetzen.

Nach den geplanten Regelungen würde Migranten ein Asylantrag in den USA verwehrt, wenn sie zuvor zuerst durch ein anderes Land gereist sind. Die Einschränkungen würden alle Nationalitäten betreffen, mit Ausnahme der Nachbarländer der USA. Betroffen sind vor allem Zehntausende Menschen aus Zentralamerika, die ...

