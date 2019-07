Die EZB will am Nachmittag ihren Zinsentscheid verkünden. Experten erwarten noch keine Änderungen der Leitzinsen in der Eurozone.

Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 1,1135 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt ...

