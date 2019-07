The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0XYK1 ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0Z2KP8 KRED.F.WIED.09/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0BWJ7 COBA STUFENZANL 14/19 BD01 BON EUR N

CA OE8P XFRA ES00000121L2 SPANIEN 09-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA USP22854AF31 CENTR.EL.BRASIL.09/19REGS BD01 BON USD N

CA 1K5A XFRA XS0949931645 RENEWI 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0012057412 CFCM NORD EUROPE 14-19FLR BD02 BON EUR N

CA TK0A XFRA US87901BAA08 TEEKAY OFFS.P. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0956200868 GENERAL ELECTRIC13/19 MTN BD02 BON SEK N

CA XFRA XS1088278319 INEOS GRANGEM. 14/19 BD02 BON EUR N

CA SQY1 XFRA US00106J2006 AFI DEVL.GDR REGS DL-,001 EQ00 EQU EUR N