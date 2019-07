FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 0.234 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.256 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.134 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.897 EUR

HPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.484 EUR

HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.603 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.462 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.134 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.278 EUR

SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.070 EUR

GOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI 0.493 EUR

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.471 EUR

BBN1 XFRA US09260D1072 BLACKSTONE GRP DL-,00001 0.430 EUR

XFRA DE000HLB5EC2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/17 0.001 %

26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 0.314 EUR