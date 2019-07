Die Zahlen schwanken von Monat zu Monat oder Quartal zu Quartal erheblich, aber auch hier: Tesla wird als Pionier des E-Autos irgendwo zwischen 360.000 bis 400.000 Autos bauen und wohl an 25 Mrd. $ Umsatz herankommen. Damit ist Tesla kein Exot mehr, sondern ein wichtiger Marktfaktor, der die Messlatte für E-Mobilität weiterhin hochhält. Auch 500.000 Stück im nächsten Jahr sind wahrscheinlich. In der Nachbörse gab es technische Schwächen. Auch hier: Man muss nicht investiert sein, aber man kann es.



