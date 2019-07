Die SPD hat Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) vor dem Hintergrund des zunehmenden Waldsterbens Versagen in der Klimapolitik vorgeworfen. "Wenn Frau Klöckner jetzt mal wieder schnell Geld fordert, muss man darauf hinweisen, dass die Vorschläge ihres Hauses für wirkungsvollen Klimaschutz gegen Null gehen", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



"Sie ist eine Ministerin, die immer schnell ist, Anforderungen an den Finanzminister zu stellen, aber selbst zur Ursachenbekämpfung nichts beiträgt", sagte Miersch. Klöckner hatte mehr als 500 Millionen Euro aus dem Klimafonds der Bundesregierung für die Wiederaufforstung der Wälder gefordert, die durch den Klimawandel zunehmend gefährdet sind. Zuvor hatte Klöckner allerdings als erstes Ressortmitglied dem Klimakabinett eigene Maßnahmenvorschläge vorgelegt und in ihrem Etat Ausgaben zugunsten des Klimaschutzes umgeschichtet.