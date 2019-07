Der wieder anziehende Absatz von Babynahrung in China hat dem französischen Hersteller Danone im zweiten Quartal Rückenwind beschert. Das Management sieht den Nahrungsmittelhersteller daher auf Kurs, seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr wie geplant um etwa drei Prozent zu steigern. Vom Umsatz sollen mehr als 15 Prozent als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte.

Im ersten Halbjahr steigerte Danone seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 1,7 Prozent. Im zweiten Quartal zog er um 2,5 Prozent an. Der bereinigte operative Gewinn legte in den ersten sechs Monaten um gut vier Prozent auf 1,86 Milliarden Euro zu und traf damit ziemlich genau die durchschnittliche Erwartung von Analysten./stw/jkr/jha/

