Seit Montag bewegt sich der Goldpreis in einer relativ engen Tradingrange von zehn Dollar. Am Nachmittag könnte die EZB-Sitzung neue Impulse für den Dollar und damit auch den Goldpreis liefern.Die gestern kommunizierten europäischen Einkaufsmanagerindizes fielen schwächer als erwartet aus und dürften unter den EZB-Verantwortlichen zu tendenziell "taubenhaften" Tönen führen. Am heutigen Donnerstag stehen aber auch wichtige Konjunkturindikatoren auf der Agenda. Diesseits des Atlantiks dürften ...

