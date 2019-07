Irgendjemand aus der AfD äußerte sich, es gibt "Wut" - und nun: Polizeischutz für die Kindergärten! Denn, wie die Redakteure in ihren behelfsklimatisierten Büros nach kurzem Faktencheck feststellen: Leipzig! Liegt! In! Sachsen! Dem "dunkelsten Bundesland" (Stern), in dem jetzt sogar Kindergärten vor Wutbürgern geschützt werden müssen.

