Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. In der Mode- und Ledersparte habe der Luxusgüterhersteller die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen für das zweite Halbjahr seien von Zuversicht geprägt./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

