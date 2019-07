FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen widersetzt sich auch dieses Jahr dem negativen Branchentrend. Der DAX-Konzern hat im zweiten Quartal sowohl die Erlöse als auch den Gewinn deutlich kräftiger gesteigert als Analysten erwartet haben. Den Ausblick für das Gesamtjahr, den andere Branchenunternehmen zuletzt gesenkt haben, bestätigte der Wolfsburger Autokonzern.

Die Erlöse stiegen in den drei Monaten um 6,6 Prozent auf 65,19 Milliarden Euro, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Das operative Ergebnis sank zwar um 8 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, Analysten hatten allerdings nur mit 5,03 Milliarden Euro gerechnet. Das Vorjahresquartal war wegen der WLTP-Vorzieheffekte außergewöhnlich gut, damals hatte VW vor dem September-Stichtag massiv Autos mit alter Zertifizierung in den Markt gedrückt, was die Verkäufe und die Gewinne in die Höhe getrieben hatte.

Nach Steuern und Dritten verdiente VW den weiteren Angaben zufolge 3,96 Milliarden nach 3,23 Milliarden im Vorjahr. Auch hier hatten Analysten mit 3,71 Milliarden weniger erwartet.

Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Konzern fest. Demnach sollen die Auslieferungen leicht und der Umsatz um bis zu 5 Prozent steigen. Die bereinigte operative Rendite soll zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen.

July 25, 2019

