Wir wären nicht überrascht, wenn nach Daimler und BMW auch VW einige Rückstellungen bildet, die mit Risiken verbunden sind. Es sind Vorgriffe auf Eventualitäten, aber unverkennbar bleibt: Daimler und Conti wankten in ähnlicher Form, was die Börse sofort mit Tagesgewinn zwischen 4 bzw. 5 % honorierte. In dieser Reaktion steckt das echte Marktbild.



