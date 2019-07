Deutsche Bank - Totgesagte leben länger - Das sind die wichtigen Marken!

Breakout Strategie

Symbol:ISIN: DE0005140008Aufgrund des von Konzernschef Sewing eingeleiteten Umstrukturierungsprogramms ist das größte deutsche Geldhaus seit Wochen in den Medien präsent. Bei den kürzlich verkündeten Quartalszahlen hat das Unternehmen einen Quartalsverlust von 3,15 Mrd. EUR gemeldet, welcher auf die bereits in Q2 angefallenen Kosten für die Umstruktuierung von 3,4 Mrd. EUR zurückzuführen ist. Diese Neuausrichtung der Bank wird bis 2022 mit Gesamtausgaben von 7,4 Mrd. EUR zu Buche schlagen und mehr als 18.000 Mitarbeitern den Job kosten. Um nicht mehr gewünschte Bilanzrisiken loszuwerden, kündigte der Frankfurter Konzern an, eine Bad Bank für deren Abwicklung zu gründen und in diese Kredite und Co. im Wert von 74 Mrd. EUR zu verschieben. Durch diese Maßnahmen und die Neuausrichtung weg vom Investmentbanking, hin zum Geldhaus für Unternehmenskredite für Konzerne, Mittelständler und Familienunternehmen möchte Konzernchef Sewing das Ruder herumreißen und die Bank in ruhigeres Fahrwasser manövrieren. Der Aktienkurs konnte sich seit Einleitung der Umstrukturierung bereits stabilisieren und vom Jahrestief im Juni mehr als 15 Prozent ansteigen. Im Tageschart hat sich ein erster Aufwärtstrend gebildet und der EMA 20 und EMA 50 konnten zurückerobert werden. Das gestrige Abwärtsgap und der anschließende Abverkauf nach den Quartalszahlen wurden von den Käufern aufgefangen und auf Tagesbasis hat sich ein massiver Umkehrstab gebildet mit deutlich erhöhtem Volumen gebildet.Im Chart bildet sich derzeit ein gleichschenkliges Dreieck aus, dass in Bälde in eine Richtung aufgelöst wird. Das gestrige starke Intraday-Reversal und die stark bullische Umkehrkerze sind gute Indizien für einen Ausbruch auf der Oberseite. Kann die Umstrukturierung erfolgreich gestaltet werden und schafft es die Deutsche Bank 2020 zurück in die schwarzen Zahlen sehe ich hier einiges an Aufholbedarf was den Aktienkurs betrifft und das wird Anlegern grüne Zahlen ins Depot zaubern.Die Unterstützungstrendlinie hat gestern erneut gehalten, wird diese nun nicht mehr gebrochen ist ein Ausbruch durch die obere Dreieckslinie über dem Tageshoch vom 23.07. bei 7,16 EUR ein gutes Einstiegsniveau. Ein interessantes Stopp-Loss Level bildet das Tagestief der gestrigen Umkehrkerze bei 6,72 EUR.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in DBK