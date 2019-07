Von Ian Walker

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Anheuser-Busch Inbev SA hat im zweiten Quartal bei einem höheren Bierabsatz deutlich mehr verdient. Die Markterwartungen wurden klar übertroffen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der weltgrößte Brauereikonzern.

Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten April bis Juni einen Nettogewinn von 2,48 Milliarden US-Dollar, das waren 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,3 Milliarden gerechnet.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3 Prozent auf 5,86 Milliarden Dollar. Hier hatte der Konsens auf 5,67 Milliarden gelautet. Der Umsatz sank leicht auf 13,96 von 13,99 Milliarden Dollar.

Der Bierabsatz stieg organisch um 2,1 Prozent auf 146,1 Millionen Hektoliter. In Nordamerika sank der Absatz um 2,5 Prozent auf 29,1 Millionen Hektoliter. In den USA stieg der Umsatz insgesamt um 1,8 Prozent, der Umsatz pro Hektoliter um 4,2 Prozent.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem starken Umsatz- und EBITDA-Wachstum.

In der vergangenen Woche hat der Konzern den Verkauf seines Australien-Geschäfts für 11,3 Milliarden Dollar an Asahi Group Holdings vereinbart. Ab Inbev hat mit hohen Schulden zu kämpfen, will aber angesichts des schwächelnden Bierabsatzes in den USA in Wachstumsmärkten zukaufen.

Das Board erwägt weiterhin einen Börsengang seines Asien-Geschäfts, nachdem der erste Versuch diesen Monat an den schwierigen Marktbedingungen gescheitert war.

