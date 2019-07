Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Qiagen nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Biotech-Konzern habe demnach die Erwartungen im zweiten Quartal weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Patrick Donnelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der gesenkte Ausblick für das Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie (EPS) sei zwar ergebnisseitig enttäuschend. Dies dürfte aber auf Sondereffekten beruhen. Der Goldman-Sachs-Experte sieht angesichts der Molekulardiagnostik-Pipeline viele Möglichkeiten für das Unternehmen, das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln./gl/zb /gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-25/08:34

ISIN: NL0012169213