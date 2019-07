Nordsen auf Nordkurs

Nordsen Corporation (NDSN): Solide Fundamentalzahlen, ständig neue Kaufsignale – jetzt Pullback abwarten!





Er kehrte wenige Tage später wieder auf die Oberseite des 20er-EMA zurück, zog dann auf ein Zwischenhoch bei 140,75 USD, konsolidierte dann wieder am 20er-EMA und



brach am vergangenen Montag aus der Dreiecksformat nach oben aus und



schoss am gestrigen Dienstag mit einer langen grünen Kerze über das alte Zwischenhoch bei 140, 75 USD Richtung Norden.

Symbol:ISIN: US6556631025: Das Unternehmen mit der Zentrale in Westlake, Ohio stellt Anlagen zum Auftrag von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen her. Aufgefallen ist es durch überzeugende Fundamentalzahlen: steigende Umsätze, Dividenden und Gewinne bei einem KGV etwas über 190. Anfang Juli fiel die Aktie plötzlich stark ab, Ursache war die Veröffentlichung der Übernahme der Optical Control GmbH aus Nürnberg. Der Kursverlauf lieferte dann aber kurze Zeit später mehrere dicht aufeinanderfolgende Kaufsignale:Die Aktie überzeugt sowohl fundamental als auch charttechnisch.Die Aktie hat das vorherige Hoch bei 144 USD fast wieder erreicht. Ideal wäre jetzt ein Pullback zum 20er-EMA mit anschließender längerer grüner Kerze weiter nach Norden. Obergrenze wäre zunächst das Allzeithoch bzw. Doppeltop bei 149 USD. Der Stopp Loss sollte dann etwas unterhalb dieses Umkehrpunktes platziert werden. Earnings sind für den 20. August bestätigt, somit reicht die Zeit, um Gewinne laufen zu lassen.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/nordsen-corporation-breakout/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in NDSN.