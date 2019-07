Der DAX dürfte am Donnerstag deutlich über der Marke von 12.500 Punkten in den Handel starten. In New York schlossen die Börsen am Vortag uneinheitlich während Asien am Morgen etwas fester notiert. Neben den Quartalszahlen von BASF und Volkswagen blicken die Anleger heute gespannt auf die anstehende Zinsentscheindung der EZB.

Den vollständigen Artikel lesen ...