KION hat im zweiten Quartal an die gute Entwicklung des Vorquartals angeknüpft und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als am Markt erwartet.Die operative Marge zog angesichts eines überproportionalen Gewinnanstiegs spürbar auf 9,9 von 9,2 Prozent an. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Gabelstaplerhersteller fest.Der Auftragseingang sank in den drei Monaten laut Mitteilung allerdings um 14 Prozent 2,079 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Rückgang ...

