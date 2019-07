++ Warum die EZB kaum eine andere Wahl hat, als zu handeln ++ Welche Möglichkeiten die Zentralbank hat ++ Was die wahrscheinlichsten Szenarien sind ++ Wie die technische Lage des EURUSD einzuschätzen ist ++Da in Europa keine Erholung in Sicht ist, steht die EZB erneut vor einer Herausforderung: Wie kann die Wirtschaft wiederbelebt werden? Das Anleihekaufprogramm (QE) wurde Ende 2018 beendet, aber nach nur sechs Monaten sprechen die Märkte wieder darüber. Was sind die nächsten Schritte der Zentralbank? WIRTSCHAFTSDATEN - HANDLUNGSBEDARF?Im Frühjahr 2018 hoffte Mario Draghi, dass eine nachhaltige Erholung es ihm ermöglichen würde, seine Amtszeit als EZB-Präsident zu beenden, der während der Krise "den Euro gerettet" und die Wirtschaft so weit gestützt ...

