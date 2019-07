Bayer Aktie | ISIN:DE000BAY0017 | WKN:BAY001 Dieses Wertpapier steht kurz vor einem Sprung zur 73 Euro Marke. Denn wie im Chartbild zu sehen ist, bildet sich eine Dreiecksformation aus. Diese sind recht sicher in der Prognose. Es baut sich im Augenblick Druck auf die 62 Euro Zone aus, welche die Oberkante des Dreiecks darstellt. Wird diese nachhaltig überwunden, so steht weiteren Anstiegen nicht all zu viel im Weg! Zudem wäre dann auch die viel beachtete 200-Tage-Linie durchbrochen, was Anschlusskäufe ... (Andreas Opitz)

