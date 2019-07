Der deutsche Leitindex nähert sich in größer werdenden Schritten seinem bisherigen Jahreshoch. Neben einer Flut von Quartalszahlen beeinflussen heute wieder einige Prognose-Senkungen die Kurse. Am frühen Nachmittag steht dann die EZB-Zinsentscheidung an. Eine Lockerung scheint am Anleihenmarkt bereits ausgemachte Sache zu sein: Das Barometer Bund-Future hat ein neues Allzeithoch erreicht, die Rendite von Staatsanleihen gleichzeitig ein Rekordtief. Am Tag der Sitzung der Europäischen Zentralbank ...

