(shareribs.com) New York 25.07.2019 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Die Förderung in den USA ist in der vergangenen Woche deutlich gesunken, auch die Bestände gingen stark zurück. Schwache Konjunkturdaten begrenzen das Aufwärtspotential. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 10,8 Mio. Barrel auf 445,0 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände liegen um ...

