Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe Mai -4,2% gg Vormonat

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe Deutschlands ist im Mai saison- und kalenderbereinigt um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug das Minus im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich März bis Mai gegenüber Dezember bis Februar 8,7 Prozent. Dieser Rückgang sei auf das mittlerweile sehr hohe Auftragseingangsniveau, bedingt durch die besonders gute Entwicklung der vorausgegangenen Berichtsmonate, zurückzuführen.

Nordkorea provoziert mit neuen Raketentests

Mit neuen Raketentests hat Nordkorea seine Nachbarländer und die USA provoziert. Nordkorea feuerte am Donnerstagmorgen nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte zwei Kurzstreckenraketen ab. Die Raketen flogen demnach rund 430 Kilometer weit und stürzten dann ins Meer. Die Waffentests erfolgten inmitten des Ringens um eine Wiederaufnahme der Atomgespräche mit Washington und vor geplanten Militärübungen der USA mit Südkorea.

Trump bezeichnet Mueller-Anhörung als "Desaster" für Demokraten

US-Präsident Donald Trump hat die Anhörung von Sonderermittler Robert Mueller im Repräsentantenhaus als Niederlage für die Opposition gewertet. "Wir hatten heute einen sehr guten Tag", sagte Trump am Mittwoch in Washington. "Dies war ein Desaster für die Demokraten." Trump bekräftigte seinen Vorwurf, dass die Ermittlungen zur Russland-Affäre eine "Zeitverschwendung" und eine "Hexenjagd" gewesen seien. Das Weiße Haus hatte die Anhörung zuvor als "epische Peinlichkeit für die Demokraten" bezeichnet.

Trump legt Veto gegen Kongressblockade von Rüstungsgeschäften mit Riad

US-Präsident Donald Trump hat sein Veto gegen Kongressbeschlüsse eingelegt, die milliardenschwere Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten blockieren sollten. Trump erklärte am Mittwoch, eine Absage der Waffenlieferungen würde die "Wettbewerbsfähigkeit" der USA schwächen und den "wichtigen Beziehungen" zu Verbündeten schaden. Außerdem würde eine Blockade der Lieferungen den Jemen-Krieg und das Leid der dortigen Bevölkerung verlängern: Ohne Präzisionsmunition würde es "mehr, nicht weniger" zivile Opfer geben, erklärte Trump.

US-Richter stoppt vorerst Verschärfung des Asylrechts

Ein US-Bundesrichter hat eine von Präsident Donald Trump gewollte Verschärfung des Asylrechts vorerst gestoppt. Der kalifornische Richter Jon Tigar erklärte am Mittwoch, die neue Regelung sei "wahrscheinlich ungültig", weil sie den geltenden Asylgesetzen widerspreche. Mit Tigars vorläufiger Entscheidung kann die Asylrechtsverschärfung bis auf Weiteres nicht angewandt werden. Der Rechtsstreit dürfte sich in die Länge ziehen.

Neuer britischer Premier Johnson ernennt Sajid Javid zum Finanzminister

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat Ex-Innenminister Sajid Javid zu seinem Finanzminister ernannt. Der Ex-Banker übernehme den Posten von Philip Hammond, teilte die Regierung in London am Mittwochabend mit. Hammond hatte kurz vor Johnsons Amtsantritt seinen Rücktritt erklärt und dies mit dessen Entschlossenheit begründet, Großbritannien bis zum 31. Oktober wenn nötig auch ohne Brexit-Abkommen aus der EU zu führen.

Johnson nominiert Ex-Brexit-Minister Raab als neuen Außenminister

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat den früheren Brexit-Minister Dominic Raab zu seinem Außenminister ernannt. Raab soll die Nachfolge des kurz zuvor entlassenen Chefdiplomaten Jeremy Hunt übernehmen, wie die Regierung in London am Mittwochabend mitteilte. Raab war im November als Brexit-Minister zurückgetreten, weil er den Kurs der damaligen Premierministerin Theresa May in den Brexit-Verhandlungen mit der EU als zu nachgiebig empfand.

Arbeitnehmerflügel von CSU und CDU fordern schnelle Entscheidung zu Grundrente

Im Streit der großen Koalition um die Grundrente haben die Arbeitnehmerflügel von CDU und CSU eine schnelle Entscheidung verlangt. "Die CSA erwartet, dass dieses wichtige politische Vorhaben nach der Sommerpause umgesetzt wird", sagte der Vorsitzende des CSU-Sozialflügels CSA, Volker Ullrich, zu Focus Online. Das habe der Landesvorstand der CSA auf seiner letzten Sitzung bekräftigt. "Lebensleistung muss in der Rente Anerkennung finden."

Strafzahlungen wegen Nitrat-Belastung im Grundwasser rücken näher

Hohe Strafzahlungen Deutschlands wegen mangelhaften Schutzes des Grundwassers rücken näher: Die EU werde am Donnerstag die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens wegen überhöhter Nitratwerte einleiten, erklärte der Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling in Brüssel. In diesem Fall hat Deutschland noch acht Wochen Zeit, schärfere Düngeregeln zum Schutz des Grundwassers vorzulegen. Sonst droht erneut Klage der Kommission beim Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Scheuer legt Verkehrsausschuss 21 Ordner zur Pkw-Maut vor

Anlässlich der Sondersitzung zum Debakel um die Pkw-Maut hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Verkehrsausschuss weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt. Er sei den Wünschen der Abgeordneten "pur und ungefiltert nachgekommen", erklärte der Minister im Anschluss an die nicht-öffentliche Sitzung im Bundestag. "Wir haben maximal möglich Transparenz hergestellt." Insgesamt übergab Scheuer 21 Ordner. Grüne und FDP erklärten, es seien dennoch Fragen offen geblieben.

Wetterdienst meldet neuen deutschen Hitzerekord von 40,5 Grad

In Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch der deutschlandweite Temperaturrekord gebrochen worden. In der Stadt Geilenkirchen nördlich von Aachen seien 40,5 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Damit sei der bisherige deutsche Hitzerekord vom 5. Juli 2015 mit 40,3 Grad im bayerischen Kitzingen überboten worden.

Gouverneur von Puerto Rico kündigt nach Massenprotesten Rücktritt an

Nach Massenprotesten hat der umstrittene Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rosselló, seinen Rücktritt angekündigt. Er werde das Amt am 2. August niederlegen, sagte Rosselló in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Videobotschaft. Der Gouverneur des US-Außengebiets war durch das Bekanntwerden von Textbotschaften unter Druck geraten, in denen er und Mitglieder seiner Regierung sich über Journalisten, Homosexuelle und Hurrikan-Opfer lustig machten.

Mindestens fünf Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Wie ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Donnerstag mitteilte, wurden zwei weitere Explosionen in der Stadt gemeldet. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

+++ Konjunkturdaten +++

SÜDKOREA

BIP 2Q +1,1% gg Vorquartal, +2,1% gg Vorjahr

BIP 2Q PROGNOSE +1,1% gg Vorquartal, +2,2% gg Vorjahr

July 25, 2019

