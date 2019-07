München (ots) -



Vom Flughafen Frankfurt am Main reisen Urlauber am günstigsten ins Ausland. Sieben der 20 beliebtesten Flugziele der CHECK24-Kunden außerhalb Deutschlands sind am günstigsten von Frankfurt aus erreichbar. Dazu gehören neben den drei amerikanischen Metropolen New York, San Francisco und Los Angeles auch die beiden türkischen Städte Istanbul und Ankara sowie Barcelona und Lissabon.



Die günstigsten Flugtickets erhalten Reisende häufig, wenn sie von einem großen internationalen Flughafen starten. Düsseldorf bot für sechs Ziele den durchschnittlich besten Preis. Aus Berlin fliegen Reisende zu vier Zielen am günstigsten. "Der gewählte Abflughafen hat einen enormen Einfluss auf den Flugpreis", sagt Guido Thurmann, Leiter Flüge bei CHECK24. "Für Fluggäste kann die Anreise zu einem etwas weiter entfernten Flughafen mit der Bahn insgesamt günstiger sein. Ein Vergleich lohnt sich."



Große Preisunterschiede je nach Abflughafen



Je nach Flugziel gibt es enorme Preisunterschiede zwischen den Abflughäfen. Über 460 Euro oder fast 500 Prozent mehr zahlen Urlauber z. B. für Flüge nach Wien, wenn sie ab Karlsruhe statt Berlin fliegen. Im Schnitt aller betrachteten Destinationen kosten Flüge zum identischen Ziel vom teuersten Flughafen weit mehr als das Doppelte im Vergleich zum günstigsten Abflughafen.



London und Mallorca sind die günstigsten Flugziele



Preiswert sind vor allem Ziele im europäischen Ausland zu erreichen. Die günstigsten Tickets gab es im Schnitt der 20 größten deutschen Abflughäfen für Flüge nach London (Ø 149 Euro). Nur unwesentlich teurer wird es für Fluggäste, die nach Mallorca reisen (Ø 158 Euro). Für unter 200 Euro hin und zurück kommen Reisende außerdem nach Barcelona und Wien.



