Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit etwas höheren Kursen eröffnet, allerdings mit abnehmender Tendenz in den ersten 15 Minuten. Händler verweisen vor allem auf die USA, wo der marktbreite SP 500 und der Technologie-Index Nasdaq am Vortag neue Rekordhochs erklommen hatten. Auch an ...

