US-Aktien befinden sich in diesem Jahr im Aufwind. Aber das könnte bereits in diesem Quartal enden, sagte Jasslyn Yeo, Global Market Strategist bei J.P. Morgan Asset Management, gegenüber "CNBC". Für sie könnte die Kurskorrektur mit einer Eintrübung bei den Gewinnaussichten für 2020 zusammenfallen. Der S&P 500 und der Nasdaq sind in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Auch der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...