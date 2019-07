Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erzielt mit einem

Konzerngewinn von über 100 Millionen Franken (+1.1%) ein sehr gutes

Halbjahresergebnis. Der konsequente Ausbau des Anlagegeschäftes hat

sich für die Bank im aktuellen Börsenumfeld ausbezahlt. Die

Aussichten für das ganze Jahr fallen besser aus als erwartet.



Die Kennzahlen:



- Konzerngewinn: CHF 100.5 Mio. / +1.1%

- Geschäftserfolg: CHF 103.9 Mio. / -1.0%

- Neugeldentwicklung: CHF -32.7 Mio. / -0.1%

- Hypothekarwachstum: CHF +271.6 Mio. / +1.6%

- Cost/Income-Ratio I: 44.2%; Cost/Income-Ratio II: 47.0%



Die GKB hat neben der bestehenden Beteiligung an der Privatbank

Bellerive AG auf den 1. Juli 2018 eine konsolidierungsfähige Mehrheit

von 51 Prozent am Zürcher Vermögensverwalter Albin Kistler AG

erworben. Ziel war und ist es, das Anlagegeschäft auszubauen und die

Abhängigkeit vom Zinsdifferenzgeschäft weiter zu reduzieren. «Die

strategische Weiterentwicklung der GKB zu einer relevanten Anlagebank

spiegelt sich im Halbjahresergebnis: Erstmalig stammt über ein

Drittel der Erträge aus dem Anlagegeschäft», hält Bankpräsident Peter

Fanconi fest. CEO Alois Vinzens freut sich über das letzte

Semesterergebnis in seiner Verantwortung: «Wir blicken auf ein

herausforderndes, aber trotzdem sehr erfolgreiches Halbjahr zurück.

Die Last der Negativzinsen wird sichtbar. Trotzdem konnten wir den

Konzerngewinn erstmals auf über 100 Millionen Franken in einem

Semester steigern».



Konzerngewinn auf CHF 100.5 Mio. gesteigert:



Der Geschäftserfolg, das operative Konzernergebnis der GKB, liegt

im ersten Halbjahr nur knapp unter Vorjahresniveau (CHF 103.9 Mio. /

1.0%). Der Konzerngewinn steigt um 1.1% auf CHF 100.5 Mio. und liegt

erstmals über der 100 Millionen-Marke. Die Privatbank Bellerive AG

kann ihren Ergebnisbeitrag knapp auf dem guten Vorjahresniveau

halten.



Geschäftsertrag um +5.7% gesteigert:



Der Geschäftsertrag (CHF 209.4 Mio.) steigt durch den

Konsolidierungseffekt von Albin Kistler AG um CHF 11.4 Mio. resp.

+5.7%. Die Konsequenzen der Negativzinspolitik der SNB werden

verstärkt im Ergebnis sichtbar. Die laufende Margenverengung sowie

die flachere Zinsstrukturkurve resultieren in einem um CHF 6.9

Millionen tieferen Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft. Die

Mehrerträge beim Erfolg aus dem Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft sowie beim übrigen ordentlichen Erfolg

wirkten kompensierend und führten zur erwähnten Steigerung des

Geschäftsertrages.



Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um +34.9% angestiegen:



Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg

durch die Vollkonsolidierung von Albin Kistler AG um +34.9% auf CHF

66.6 Mio. (CHF +17.2 Mio.). Die Ertragsquote erhöhte sich durch die

starke Ertragszunahme auf 32.2% (Vorjahresperiode: 25.5%). Der

strategische Zielwert von 30% wird damit erstmals überschritten. Der

übrige ordentliche Erfolg (CHF 10.1 Mio. / +28.7%) erhöhte sich im

Rahmen der Börsenentwicklung.



Hervorragende Produktivität gehalten - Cost/Income-Ratio I von

44.2%:



Der Geschäftsaufwand (CHF 91.5 Mio.) inklusive Abgeltung

Staatsgarantie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um +7.3%. Die

Mehrkosten erklären sich einzig durch die Vollkonsolidierung der

Albin Kistler AG. Die Investitionen in die digitale Zukunft der Bank

und die damit verbundenen höheren Betriebskosten konnten

vollumfänglich durch strategisches Kostenmanagement kompensiert

werden. Mit einer Cost/Income-Ratio II von 47.0% (+0.5%-Punkte) und

einer Cost/Income-Ratio I von 44.2 Prozent (+0.2%-Punkte) gehört die

GKB weiterhin zu den produktivsten Schweizer Banken.



Kundenausleihungen auf über 20 Milliarden Franken gestiegen:



Das Geschäftsvolumen des GKB Konzerns beträgt CHF 55.0 Mia. Das

Ausleihungsvolumen an Kunden nahm um CHF +354.5 Mio. (+1.8%) zu. Die

hypothekarisch gedeckten Ausleihungen partizipierten am Wachstum mit

CHF +271.6 Mio. (+1.6%). Das ausgewiesene Kundenvermögen erhöhte sich

durch die Marktperformance um +5.3% auf CHF 35.0 Mia. Der Geldfluss

war durch einen restriktiveren Umgang mit Kundengeldern geprägt. Im

ersten Semester wird folglich ein Neugeldabfluss von CHF -32.7 Mio.

(-0.1%) ausgewiesen. Die strategische Weiterentwicklung der

Anlagebank zeigt sich in einer erfreulichen Entwicklung des Mandats-

und Fondsvolumens.



Überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung:



Die GKB weist mit dem Halbjahresergebnis 2019 ein Eigenkapital

(inkl. Minderheiten) von CHF 2'656.6 Mio. aus. Bei der Berechnung der

erforderlichen Eigenmittel wendet die Bank erstmals den SA-BIZ-Ansatz

an. Zusammen mit weiteren Optimierungen konnte die rechnerische

Eigenkapitalausstattung (CET-1) auf 20.1% gesteigert werden. Die GKB

gehört damit zu einer der bestkapitalisierten Universalbanken in der

Schweiz. Dies bestätigt auch die sehr hohe Leverage Ratio von 9.2%.



Ausblick 2019 - Operatives Ergebnis besser als erwartet:



Aufgrund der Semesterzahlen erhöht die GKB ihren Ausblick für

2019. Die Bank erwartet den Geschäftserfolg neu bei CHF 185 bis CHF

190 Mio. (bisher CHF 175 bis CHF 180 Mio.). Das Wachstumsziel bei den

Kundenausleihungen wird auf CHF +550 Mio. (bisher CHF +350 Mio.)

erhöht und beim Kundenvermögen auf CHF +300 Mio. (bisher CHF +500

Mio.) reduziert. Die Reduktion ist auf die breitere Anwendung von

Negativzinsen bei Kundengeldern im Stammhaus zurückzuführen.



Jubiläum im Zeichen der Nachhaltigkeit:



2020 feiert die GKB ihr 150-Jahr-Jubiläum. Im Jubiläumsjahr setzt

die Bank mit nachhaltigen Projekten Zeichen für die Zukunft, weil ihr

Graubünden am Herzen liegt. Das Wasser, die Natur und die

Nachhaltigkeit stehen im Zentrum. Als erstes Jubiläumsprojekt stellte

die GKB im Mai das Bündner E-Gipfelbuch vor. Weitere Projekte werden

an der Medienkonferenz zum CEO-Wechsel am 26. September 2019

präsentiert. Laufende Informationen zum GKB Jubiläum gibt es unter

gkb2020.ch oder in den Sozialen Medien mit dem Hashtag gkb2020.



