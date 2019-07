Der Streit um den wachsenden Verkehr auf der Autobahn von Bayern über Österreich eskalierte zuletzt. Kann ein Krisentreffen die Lösung bringen?

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seinen österreichischen Kollegen Andreas Reichhardt und den Tiroler Landeschef Günther Platter nach Berlin eingeladen. Im Transitstreit zwischen Deutschland und Österreich kommen Vertreter beider Länder an diesem Donnerstag zu einem Krisentreffen zusammen. Auch der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) ist dabei. Es geht dabei um den ständig wachsenden Verkehr auf der Autobahn von Bayern über Österreich Richtung Brenner. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Worum geht es?

Die deutsche Seite will ein Ende der Lastwagen-Blockabfertigungen und der Ausweichfahrverbote Tirols. Durchreisende dürfen an Wochenenden in den Ferien bei Stau auf der Autobahn an mehreren Abfahrten nicht mehr herunterfahren. Das soll österreichische Dörfer vom Ausweichverkehr entlasten. Die Maßnahme soll noch bis September an den Wochenenden umgesetzt werden, damit Fahrzeuge auf der Autobahn bleiben. Die Blockabfertigungen, mit denen Tirol an bestimmten Tagen die Einreise von Lkws beschränkt, bringen seit 2017 regelmäßig lange Staus auf bayerischer Seite - ein Dauerärgernis.

"Die Blockabfertigung wird zu einem echten Sicherheitsrisiko und verstößt gegen Europarecht", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Das ganze Inntal brauche eine Entlastung. "Wir brauchen klügere Lösungen für eine der wichtigsten Transitstrecken in ganz Europa. Das ist ein europäisches Thema und kann nicht nur durch Tirol entschieden werden." Kürzlich bekam Deutschland hier Rückendeckung von der EU-Kommission. EU-Kommissarin Violeta Bulc missbilligte die Maßnahme. Scheuer hatte bereits eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ins Spiel gebracht.

Was möchten Österreich und Tirol?

Platter fordert seit langem die Korridormaut, um die Lkw-Fahrten über die gesamte Brennerstrecke von München bis Verona teurer zu machen. Der Verkehr rolle nur über den Brenner, weil ...

