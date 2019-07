Die Andritz -Company Schuler wird über ihre Tochtergesellschaft Farina eine der weltweit größten und modernsten mechanischen Schmiedepressen an thyssenkrupp Gerlach, Deutschland, liefern. Mit einer Presskraft von 16.000 Tonnen, 1.700 Tonnen Gewicht und einer Höhe von zehn Metern wird die Farina-Schmiedepresse am Standort Homburg ab 2021 Lkw-Vorderachsen und Kurbelwellen formen. Farina hatte bereits 2006 eine 4.000-Tonnen-Schmiedepresse erfolgreich an thyssenkrupp geliefert.

Den vollständigen Artikel lesen ...