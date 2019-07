Weil Dürre, Sturm und Fluten die Finanzmärkte bewegen, bringen präzise Wetterprognosen Hedgefonds und Investoren höhere Profite. Privatanleger können mitverdienen.

Mitte Juli wird es auf den Ölplattformen im Golf von Mexiko ungemütlich. Vorboten des Hurrikans Barry peitschen die See auf, die letzten Arbeiter verlassen die Förderstationen von Exxon, Chevron und Total. Am 13. Juli sind 283 Plattformen geräumt, 70 Prozent der Ölförderung in der Region fallen aus. Bereits am 10. Juli, als Barry noch weit von der Küste entfernt war, zog der Ölpreis an (siehe Grafik). Wetterdienste hatten gewarnt, dass ein Hurrikan im Golf von Mexiko stärker werden könnte.

Für Ölfirmen, Rohstoffhändler und Hedgefonds sind präzise Wetterprognosen wertvoll. Sie können reagieren, bevor ein Sturm oder eine Flut Aktienkurse und Rohstoffpreise bewegt. Im Fall Barry hätte es sich gelohnt, schon am 9. Juli auf einen steigenden Ölpreis zu setzen. Beim Versandhändler Zalando wäre im September 2018 eine Wette auf fallende Kurse lukrativ gewesen: Weil Meteorologen einen warmen Herbst vorhersagten, erwarteten Investoren geringere Umsätze mit Winterbekleidung - und verkauften die Aktie.

Börsenprofis zahlen viel Geld für präzise Wetterprognosen. Der staatliche National Weather Service schätzt den US-Markt für privaten Wetterservice auf 30 Milliarden Dollar jährlich. Große Spieler investieren: IBM kaufte 2016 den Wetterdienst The -Weather Company, Monsanto kaufte den Agrarwetter-Spezialisten Climate Corporation. Auch Superreiche investieren. Ex-Google-Chef Eric Schmidt beteiligte sich an Saildrone, einem Start-up, das Messroboter für Wetterbeobachtungen auf dem Meer baut. Rich Sorkin, Exmitarbeiter von Tesla-Gründer Elon Musk, liefert mit seiner Firma Jupiter Intelligence Klimaanalysen; für sehr kurze Zeiträume, aber auch für die nächsten 50 Jahre.

Versicherer: ...

