Um den Qualitätsanforderungen von Leiterplatten und elektronischen Baugruppen entsprechen zu können, stehen von Igun eine Reihe von Test- und Prüftechnologien bereit. Bei der Wahl des Prüfadapters spielen einige Faktoren eine Rolle. Je nach Teststrategie und Testtiefe reicht manchmal schon ein reiner Funktionstest aus, für den in der Regel nicht viele Testpunkte benötigt werden. Hingegen ermöglicht ein In-Circuit-Test eine Fehlersuche auf Bauteilebene, wodurch das Einsatzgebiet vor allem bei Platinen mit sehr teuren Bauteilen oder in sensitiven Bereichen liegt. Bei Bedarf sind Funktions- und In-Circuit-Test in einem 2-Stufen-Adapter kombinierbar.

Kleinserien-Prüfadapter wie sie Igun anbietet, eignen sich zur Kontaktierung oder Flash-Programmierung von Elektronik-Baugruppen mit überschaubaren Stückzahlen und hoher Variantenvielfalt (Bild 1). Die Prüfadapter sind als Schnellwechselsatzsystem ausgelegt, werden an ein vorhandenes Testsystem angeschlossen und mit Austauschsätzen betrieben, die eigens für die zu prüfende Elektronik-Baugruppe ausgebaut sind.

Die modular aufgebauten manuellen Prüfadapter bestehen generell aus zwei verschiedenen Komponenten: einem Grundgerät (MA) und einem Austauschsatz (ATS). Das Grundgerät bildet das universelle Gehäuse, unter anderem zur sicheren Installation von Zusatzelektronik und der Anbindung an das Testsystem. Der Austauschsatz ist die modulare Einheit und enthält den prüflingsspezifischen Ausbau für die zu prüfende Elektronik (DUT = device under test) inklusive den Kontaktstiften, Prüfsteckern und vielem mehr. Somit kann ein klarer Kostenvorteil durch die Mehrfachnutzung eines Grundgeräts in Verbindung mit mehreren prüflingsspezifschen Ausbausätzen erzielt werden. Bei manuellen Prüfadaptern wird durch den Bediener der parallel erforderliche Kontakthub durch manuelles Schließen erzeugt. Mit den ergonomischen Antriebseinheiten, den zuverlässigen Schließmechaniken, gelingt das mit geringsten Schließkräften und sorgt für Bedienerfreundlichkeit.

Einzel- und Serienprüfung gleichermaßen

Generell ist die verfügbare Nutzfläche und die Prüfanforderungen, wie etwa anliegende Hochspannung, entscheidend für die Wahl der geeigneten MA-Serie, wie MA 20xx oder MA 21xx (Bild 2). Die Serie kommt als Wechselsatz-Prüfadapter für die Einzelprüfung zum Einsatz und findet bevorzugt Anwendung ...

