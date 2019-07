Der BASF-Gewinn schrumpft - der größte Chemiekonzern der Welt leidet unter anderem unter dem Handelskonflikt zwischen USA und China. Doch auch intern muss Konzernchef Brudermüller etliche Schwachstellen beseitigen.

Bei BASF bleiben die Aussichten düster. "Die weltweiten Risiken haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag bei der Bekanntgabe der Konzernbilanz für das zweite Quartal. Sie seien getrieben von geopolitischen Entwicklungen und den andauernden Streitigkeiten zwischen den USA und ihren Handelspartnern. Besonders der Automobilsektor, die wichtigste Kundengruppe für die Ludwigshafener, werde sich in diesem Jahr nicht mehr erholen. Bereits vor ein paar Wochen hatte der Chemiekonzern seine Ziele für dieses Jahr nach unten korrigiert. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll 2019 um bis zu 30 Prozent fallen statt um ein bis zehn Prozent zulegen.

Und nicht nur die Weltlage macht dem Konzern zu schaffen. Ein Überblick.

Personal: Zu träge, zu bürokratisch - die BASF-Organisation genießt einen etwas schwerfälligen Ruf. Konzernchef Brudermüller will nun den Wildwuchs an Jobs ...

