Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever PLC nach Quartalszahlen auf "Neutral" belassen mit einem Kursziel von 4800 Pence. Das Wachstum aus eigener Kraft sei etwas schwächer, das operative Ergebnis (Ebit) aber im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Konsumgüterproduzent bekräftigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich kaum etwas ändern./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-07-25/11:08

ISIN: GB00B10RZP78